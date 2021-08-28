Мбаппе может остаться в ПСЖ до января

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Мбаппе может остаться в ПСЖ до января

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Пока неизвестно, игроком какой команды будет нападающий Килиан Мбаппе в ближайшие месяцы.

Накануне сообщалось, что ПСЖ отказался продавать игрока "Реалу" за 170 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов.

После этого "сливочные" стали рассматривать вариант с переносом переговоров на январь, утверждает Sky Sports.

По информации источника, "Реал" устал от неконструктивной позиции ПСЖ, а зимой Мбаппе будет иметь право заключить предварительное соглашение с новым клубом, что может сделать парижан более сговорчивыми.

Не пропустите: ПСЖ в случае продажи Мбаппе может купить трёх футболистов. | http://soccernews.ru
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