Мбаппе может отказаться от перехода в "Реал"

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Мбаппе может отказаться от перехода в "Реал"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболист доволен положением в ПСЖ и может согласиться на продление контракта. К тому же, в следующем сезоне новым главным тренером парижан может стать Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе хочет перейти в "Реал". Контракт форварда с ПСЖ истекает через полгода, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Мбаппе высказался о шансах ПСЖ выиграть Лигу чемпионов. | http://soccernews.ru
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