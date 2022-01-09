Мбаппе может отказаться от перехода в "Реал"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболист доволен положением в ПСЖ и может согласиться на продление контракта. К тому же, в следующем сезоне новым главным тренером парижан может стать Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе хочет перейти в "Реал". Контракт форварда с ПСЖ истекает через полгода, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

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