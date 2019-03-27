Мбаппе может перейти в "Реал" в 2020 году

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Мбаппе может перейти в "Реал" в 2020 году

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в "Реал" в течении года. Об этом информирует Le Parisien.

По данным издания, мадридскому клубу необходимо больше времени для того, чтобы убедить парижский клуб в необходимости трансфера 20-летнего француза. Вероятно, футболист перейдет в "Реал" в 2020 году. Трансферная стоимость игрока - 200 миллионов евро. 

Игрок перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Монако" за 45 миллионов евро. В текущем сезоне футболист участвовал в 35 матчах, забив 31 год и 15 ассистов. 

А еще: Мбаппе провёл личную беседу с Зиданом. Игрок готов перебраться в "Реал"| http://soccernews.ru

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