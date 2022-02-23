Мбаппе может подписать с ПСЖ двухлетний контракт

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Мбаппе может подписать с ПСЖ двухлетний контракт

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продлить контракт с клубом, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист не исключает вероятности подписания с клубом нового соглашения до лета 2024 года. Впрочем, для этого клубу придется выполнить главное требование игрока, который хочет, чтобы команда строилась вокруг него. 

Напомним, что контракт 23-летнего с ПСЖ истекает ближайшим летом. Главным претендентом на игрока является мадридский "Реал", который хочет подписать его бесплатно.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах? забил 22 гола и отдал 16 результативных передач.

Не пропустите: Легенда ПСЖ высказался о будущем Мбаппе. | http://soccernews.ru
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