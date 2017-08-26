Мбаппе может принять участие в матче с "Марселем"

Наставник "Монако" Леонарду Жардим заявил, что форвард Килиан Мбаппе может сыграть с "Марселем".

"Если бы матч прошел в пятницу, он бы вышел на поле. Все добросовестно тренировались, все готовы к предстоящей игре. Он может либо выйти на поле с первых минут, либо начать матч на скамейке запасных. Сейчас он смог бы принести команде больше пользы, чем две недели назад. Я еще не сошел с ума и не буду отказываться от услуг сильнейших игроков" - приводит слова Жардима Mercato365.

Матч между "Монако" и "Марселем" запланирован на 27 августа.

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