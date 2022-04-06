Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ по двум причинам

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Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ по двум причинам

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе склоняется к тому, чтобы остаться в парижском клубе, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист полагает, что его миссия в Париже еще не завершена. Кроме того, он хочет стать победителем Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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