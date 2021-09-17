Мбаппе может пропустить ближайший матч ПСЖ

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит матч 6-го тура чемпионата Франции с "Лионом", сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболисты испытывает проблемы с голеностопом, поэтому не может играть. Травму форвард получил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (2:2).

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ шесть матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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