Мбаппе может пропустить два месяца

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Мбаппе может пропустить два месяца

Французские СМИ сообщают подробности травмы нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, полученную им в воскресном матче с "Лионом" в результате столкновения с вратарём "ткачей" Антони Лопешем.

Так, издание L’Equipe утверждает, что повреждение не носит серьёзного характера, однако 19-летний футболист нуждается в консультация невролога.

Между тем, другие источники отмечают, что Мбаппе серьёзно травмировал спину и выбыл из строя на два месяца.

Официальную информацию по поводу здоровья форварда ПСЖ пока не предоставляет. | http://soccernews.ru

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