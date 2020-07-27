Мбаппе может пропустить матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой"

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Мбаппе может пропустить матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов с "Аталантой".

Сегодня, 27 июля, футболист прошел дополнительное медицинское обследование, по итогам которого стало известно, что на восстановление 21-летнего игрока потребуется около трех недель.

Матч Лиги Чемпионов состоится 12 августа.

Мбаппе был травмирован в финале Кубка Франции с "Сент-Этьеном" (1:0), когда в первом тайме соперник сильно ударил его в лодыжку.

А еще: Стал известен характер травмы Мбаппе| http://soccernews.ru

 
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