Мбаппе может успеть восстановиться к матчу с "Аталантой"
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе имеет шансы сыграть в 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".
Как сообщает Paris Fans, футболист опережает график восстановления. Ранее сообщалось, что игрок выбыл на три недели.
Напомним, что Мбаппе травмировался в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена" (1:0).
Поединок против "Аталанты" в рамках ЛЧ запланирован на 12 августа.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
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|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13