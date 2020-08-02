Мбаппе может успеть восстановиться к матчу с "Аталантой"

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Мбаппе может успеть восстановиться к матчу с "Аталантой"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе имеет шансы сыграть в 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".

Как сообщает Paris Fans, футболист опережает график восстановления. Ранее сообщалось, что игрок выбыл на три недели.

Напомним, что Мбаппе травмировался в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена" (1:0).

Поединок против "Аталанты" в рамках ЛЧ запланирован на 12 августа.

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