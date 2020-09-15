Мбаппе может в 2021 году оказаться в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" собирается следующим летом купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "красные" определили звёздного француза своего главной трансферной целью и ради его приобретения готовы продать кого-то из трио Салах - Фирмино - Мане.

Альтернативный вариант усиления атаки для "Ливерпуля" - вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.

На Мбаппе также претендуют "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Сам футболист через год намерен сменить команду.

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