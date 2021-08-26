Мбаппе может взять в "Реале" номер Зидана

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе в ближайшее время может стать игроком мадридского "Реала".

Как сообщает AS, французский форвард не исключает варианта, при котором возьмет в королевском клубе номер, под которым выступал его кумир Зинедин Зидан.

Напомним, что Зидан играл за "Реал Мадрид" с 2001 по 2006 годы под пятым номером.

Ранее сообщалось, что Мбаппе станет футболистом "сливочных" уже завтра, 27 августа.

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