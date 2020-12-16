Мбаппе может запросить трансфер в "Реал"
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пока не спешит продлевать контракт с парижанами. Договор рассчитан до 30 июня 2022 года.
По информации AS, нападающий ожидает результата матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых ПСЖ встретится с "Барселоной".
Если французский гранд не попадет в 1/4 финала, то игрок будет рассматривать уход из ПСЖ. Наиболее приемлемым вариантом называется мадридский "Реал", который интересуется форвардом уже не первый год. Сам Килиан изъявлял желание поработать поработать под руководством Зинедина Зидана и вместе с ним победить в Лиге чемпионов.
В сезоне 2020/2021 у Мбаппе 10 голов в 10 матчах за ПСЖ в Лиге 1.
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Буффон сыграл на ноль в Лиге Чемпионов в четырех разных десятилетиях
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