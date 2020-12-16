Мбаппе может запросить трансфер в "Реал"

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пока не спешит продлевать контракт с парижанами. Договор рассчитан до 30 июня 2022 года.



По информации AS, нападающий ожидает результата матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых ПСЖ встретится с "Барселоной".

Если французский гранд не попадет в 1/4 финала, то игрок будет рассматривать уход из ПСЖ. Наиболее приемлемым вариантом называется мадридский "Реал", который интересуется форвардом уже не первый год. Сам Килиан изъявлял желание поработать поработать под руководством Зинедина Зидана и вместе с ним победить в Лиге чемпионов.