Мбаппе может запросить трансфер в "Реал"

2 Теги килиан мбаппереал мадридпсж

Мбаппе может запросить трансфер в "Реал"Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пока не спешит продлевать контракт с парижанами. Договор рассчитан до 30 июня 2022 года.

По информации AS, нападающий ожидает результата матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых ПСЖ встретится с "Барселоной".

Если французский гранд не попадет в 1/4 финала, то игрок будет рассматривать уход из ПСЖ. Наиболее приемлемым вариантом называется мадридский "Реал", который интересуется форвардом уже не первый год. Сам Килиан изъявлял желание поработать поработать под руководством Зинедина Зидана и вместе с ним победить в Лиге чемпионов.

В сезоне 2020/2021 у Мбаппе 10 голов в 10 матчах за ПСЖ в Лиге 1.

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