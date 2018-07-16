Мбаппе: "Мы достигли своей цели, мы счастливы"

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды на Чемпионате Мира в России.

"Я счастлив за команду. Мы долгое время терпели, и теперь мы достигли нашей цели. Мы действительно счастливы. Мы гордимся. Мы знаем, что всегда будем частью истории, и теперь мы никогда не забудем забыты. Конечно, испытываем радость и хотим увидеть всех французов счастливыми. Видеть свои семьи счастливыми - это замечательное чувство", - цитирует 19-летнего нападающего "трехцветных" Get Football News France.

Напомним, Льорис прокомментировал свою ошибку в финальном матче ЧМ. | soccernews.ru