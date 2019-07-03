Мбаппе намекнул, что останется в ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, судя по всему, не собирается менять команду этим летом.
20-летний футболист сделал намёк касательно своего будущего, опубликовав в личном твиттере своё фото в новой форме парижан с подписью "Это ПСЖ 19/20".
ICI C’EST PARIS 19/20 @PSG_inside pic.twitter.com/diGY7fksve— Kylian Mbappé (@KMbappe) 2 июля 2019 г.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказывается продлевать контракт с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Форвард выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 87 матчей, забил 60 голов и сделал 32 ассиста.
Не пропустите: Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала". | http://soccernews.ru
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