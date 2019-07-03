Мбаппе намекнул, что останется в ПСЖ

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Мбаппе намекнул, что останется в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, судя по всему, не собирается менять команду этим летом.

20-летний футболист сделал намёк касательно своего будущего, опубликовав в личном твиттере своё фото в новой форме парижан с подписью "Это ПСЖ 19/20".

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказывается продлевать контракт с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Форвард выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 87 матчей, забил 60 голов и сделал 32 ассиста.

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