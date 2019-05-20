Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

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Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал неоднозначное заявление о своём будущем.

"Я подхожу ко второму поворотному моменту в карьере. Я открыл для себя много нового здесь. Может, пришло время взять на себя больше ответственности. Может быть, с ПСЖ, что я сделаю с удовольствием. Или, может, в новом проекте", - цитирует 20-летнего футболиста Get French Football News.

Ранее сообщалось, что в трансфере перспективного форварда заинтересован мадридский "Реал".

Мбаппе в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 42 матча, забил 38 голов и сделал 17 ассистов. Его стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

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