Мбаппе нарядился в костюм Санта-Класа после яркой игры за ПСЖ

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе нарядился в костюм Санта-Класа после яркой игры за ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе нарядился в костюм Санта-Класа после победы команды в матче 19-го тура чемпионата Франции с "Амьеном" (4:1). В этой встрече форвард отметился дублем.

Мбаппе выложил фотографию в новом наряде в своем Instagram, чем повеселил одноклубников. Вратарь парижского клуба Марцин Булка написал: "Хо-хо-хо", комментируя новый образ партнера по команде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@psg

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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