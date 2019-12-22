Мбаппе нарядился в костюм Санта-Класа после яркой игры за ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе нарядился в костюм Санта-Класа после победы команды в матче 19-го тура чемпионата Франции с "Амьеном" (4:1). В этой встрече форвард отметился дублем.
Мбаппе выложил фотографию в новом наряде в своем Instagram, чем повеселил одноклубников. Вратарь парижского клуба Марцин Булка написал: "Хо-хо-хо", комментируя новый образ партнера по команде.
В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12