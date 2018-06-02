Мбаппе назвал Дембеле лучшим молодым игроком мира

Теги килиан мбаппеусман дембелефранция

Мбаппе назвал Дембеле лучшим молодым игроком мираНападающий сборной Франции Килиан Мбаппе расхвалил игру своего партнера по команде Усмана Дембеле.

По словам форварда, Дембеле является лучшим молодым игроком мира.

"Мои отношения с Гризманном и Дембеле? Многообещающие... Мне всегда хотелось играть с отличными партнерами! На мой взгляд, Дембеле является лучшим молодым игроком в мире", - сказал форвард.

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