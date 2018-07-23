Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе назвал главных претендентов на выигрыш "Золотого мяча" в текущем году.

"В список претендентов на получение "Золотого мяча" я бы включил Криштиану Роналду, Луку Модрича, Рафаэля Варана, Неймара... и меня. "", - приводит слова 19-летнего нападающего France Football.

Напомним, Мбаппе высказался об интересе ПСЖ к Канте. | soccernews.ru