Мбаппе назвал главных претендентов на выигрыш "Золотого мяча"

3 Теги килиан мбаппезолотой мячрафаэль варанлука модричкриштиану роналдунеймар

Мбаппе назвал главных претендентов на выигрыш "Золотого мяча"Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе назвал главных претендентов на выигрыш "Золотого мяча" в текущем году.

"В список претендентов на получение "Золотого мяча" я бы включил Криштиану Роналду, Луку Модрича, Рафаэля Варана, Неймара... и меня. "", - приводит слова 19-летнего нападающего France Football.

Напомним, Мбаппе высказался об интересе ПСЖ к Канте. | soccernews.ru

Комментарии
kruton9000

За какие заслуги он себя включил в число претендентов? За 13 голов и 8 ассистов в чемпионате Франции?

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А Варан тебя не смущает?

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ВАРАН?!!!!

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