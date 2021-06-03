Мбаппе назвал хет-трик "Барселоне" лучшим в его карьере

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями от победы над "Барселоной" (4:1) в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что тогда Килиан сделал хет-трик на "Камп Ноу".

"Мой лучший матч в карьере, потому что он получился совершенным. Я помогал команде как в атаке, так и в защите, преуспел в созидании и завершении атак, в действиях один в один.

Я выиграл 90% своих дуэлей, если эта статистика верна. На протяжении всего матча не было момента, когда бы я чувствовал, что угасаю", – сказал француз.

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