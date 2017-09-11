Мбаппе назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру

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Мбаппе назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеруНовоиспеченный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе назвал клуб, в котором он хотел бы завершить карьеру.

"Амбиции ПСЖ состоят в том, чтобы стать лучшим клубом в мире. Было бы безумием - покинуть клуб. Я нахожусь в лучшей команде, которая ставит цель - выигрывать в каждом турнире. В действительности проект ПСЖ твердо стоит "на ногах", так что, если все пойдет хорошо, то почему бы не закончить свою карьеру в Париже?", - цитирует 18-летнего нападающего football.fr.

Напомним, Анри высказался о шансах ПСЖ в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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