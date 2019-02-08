Мбаппе назвал необходимое условие для успеха ПСЖ в Лиге Чемпионов

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе рассказал, что нужно делать, чтобы команда вышла на высокий уровень в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Four-Four-Two.

"Достичь хорошего результата в Лиге чемпионов очень сложно, однако нужно биться до последнего и никогда не сдаваться. Наше время придет, главное - не спешить. Всему свое время.

Победа в Лиге чемпионов зависит только от команды. У нас очень сильная команда, однако мы должны идти дальше, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы становимся сильнее, развиваемся, нужно двигаться по этому пути", - заявил Мбаппе.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с "Манчестер Юнайтед" 12 февраля.

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