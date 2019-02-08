Мбаппе назвал необходимое условие для успеха ПСЖ в Лиге Чемпионов

Теги псжкилиан мбаппеманчестер юнайтед

Мбаппе назвал необходимое условие для успеха ПСЖ в Лиге Чемпионов

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе рассказал, что нужно делать, чтобы команда вышла на высокий уровень в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Four-Four-Two.

"Достичь хорошего результата в Лиге чемпионов очень сложно, однако нужно биться до последнего и никогда не сдаваться. Наше время придет, главное - не спешить. Всему свое время. 

Победа в Лиге чемпионов зависит только от команды. У нас очень сильная команда, однако мы должны идти дальше, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы становимся сильнее, развиваемся, нужно двигаться по этому пути", - заявил Мбаппе. 

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с "Манчестер Юнайтед" 12 февраля.

Не пропустите: Топ-игрок ПСЖ приступил к тренировкам в общей группе| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы

"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 21 56
2 Лилль Лилль 23 46
3 Лион Лион 23 43
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 22 37
5 Монпелье Монпелье 22 36
6 Страсбур Страсбур 22 35
7 Марсель Марсель 23 34
8 Реймс Реймс 23 34
9 Ницца Ницца 23 34
10 Ренн Ренн 23 33
11 Ним Ним 23 30
12 Бордо Бордо 22 28
13 Анжер Анжер 23 27
14 Тулуза Тулуза 23 26
15 Нант Нант 22 24
16 Дижон Дижон 22 20
17 ФК Кан ФК Кан 22 18
18 Монако Монако 23 18
19 Амьен Амьен 23 18
20 Генгам Генгам 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов