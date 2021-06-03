Мбаппе назвал причины отказа "Реалу" в 2014

Теги реал мадридкилиан мбаппе

Мбаппе назвал причины отказа "Реалу" в 2014Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, почему в 2014 году отказался присоединиться к академии "Реала".

Напомним, что семь лет назад футболист приезжал в расположение мадридской команды и смог встретиться с Криштиану Роналду и Зинедином Зинадом, который уже тогда рекомендовал подписать Мбаппе.

"Мои родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции, получил там образование. Чтобы я и играл, и продолжал учиться.

Испания, даже учитывая то, что в "Реале" был Зидан, была другой страной, другой культурой", – сказал Мбаппе.

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