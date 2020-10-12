Мбаппе назвал Роналду кумиром после матча Франция - Португалия
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе высоко отозвался о форварде "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Кумир", - написал француз в твиттере, прикрепив две фотографии с португальцем, а также эмодзи короны и козла.
Idol ... @Cristiano pic.twitter.com/uZGEXnhuUB— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 11, 2020
В воскресенье сборные Франции и Португалии провели очный матч в рамках Лиги Наций, который завершился нулевой ничьей.
Козёл (goat - по-английски) - это намёк на аббревиатуру Greatest of all time (Величайший за всё время).
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