Мбаппе назвал Роналду кумиром после матча Франция - Португалия

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе высоко отозвался о форварде "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Кумир", - написал француз в твиттере, прикрепив две фотографии с португальцем, а также эмодзи короны и козла.

В воскресенье сборные Франции и Португалии провели очный матч в рамках Лиги Наций, который завершился нулевой ничьей.

Козёл (goat - по-английски) - это намёк на аббревиатуру Greatest of all time (Величайший за всё время).

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