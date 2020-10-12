Мбаппе назвал Роналду кумиром после матча Франция - Португалия

Теги ювентуспсжфранцияпортугалиякилиан мбаппекриштиану роналду

Мбаппе назвал Роналду кумиром после матча Франция - Португалия

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе высоко отозвался о форварде "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Кумир", - написал француз в твиттере, прикрепив две фотографии с португальцем, а также эмодзи короны и козла.

В воскресенье сборные Франции и Португалии провели очный матч в рамках Лиги Наций, который завершился нулевой ничьей.

Козёл (goat - по-английски) - это намёк на аббревиатуру Greatest of all time (Величайший за всё время).

Не пропустите: Стык сильной обороны и атаки, которая не старалась: Франция и Португалия сыграли скучный центральный матч в Лиге Наций. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" потратил больше всех на покупку текущего состава, "Барселона" - на четвёртом месте, "Реал" - на шестом

"Манчестер Сити" потратил больше всех на покупку текущего состава, "Барселона" - на четвёртом месте, "Реал" - на шестом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов