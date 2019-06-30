Мбаппе назвал условие, при котором останется в ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может изменить свое решение касательно возможного ухода из клуба.
Как сообщает Marca, Мбаппе желает выиграть с клубом Лигу Чемпионов, а для этого он считает нужно сохранить в команде Неймара. Кроме того, француз полагает, что игра с Неймаром в одном клубе поможет ему в борьбе за "Золотой мяч".
Отмечается, что в случае ухода Неймара, Мбаппе начнет искать новый клуб.
Ранее стало известно о желании Неймара покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону".
Читайте также: Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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