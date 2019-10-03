Мбаппе назвал Верратти рюкзаком Ибрагимовича
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в инстаграме подшутил над своим одноклубником Марко Верратти.
Сегодня, 3 октября, шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу исполнилось 38 лет. В связи с этим Верратти опубликовал в соцсети совместную фотографию с бывшим партнером по команде. На снимке игроки празднуют гол: итальянец запрыгнул на спину к форварду.
"Ты его рюкзак?" - прокомментировал фото Мбаппе.
Напомним, Ибрагимович играл в ПСЖ с 2012 по 2016 год. За это время он 4 раза стал чемпионом Франции. Сейчас футболист выступает в MLS за "Лос-Анджелес Гэлакси".
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