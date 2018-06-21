Мбаппе назван лучшим игроком матча Франция - Перу

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе назван лучшим игроком матча своей команды против Перу в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

ФИФА отметила 19-летнего нападающего, который стал автором единственного гола в этой игре.

Всего Мбаппе нанес 2 удара по воротам "инков" и совершил 4 удачных дриблинга.

Смотрите видеообзор матча Франция - Перу. | soccernews.ru