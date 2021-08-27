Мбаппе не будет конфликтовать с ПСЖ в случае срыва перехода в "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе

"Реал" продолжает работать над трансфером форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

По сведениям L’Équipe, француз очень хочет перебраться в мадридский клуб, однако он пообещал ПСЖ, что не будет конфликтовать и отыграет весь сезон в Париже, если сделка все же сорвется.

Ранее сообщалось, что ПСЖ принял новое предложение "Реала", а Мбаппе уже попрощался с одноклубниками.

Официально о трансфере могут объявить 27 августа.

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