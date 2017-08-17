Мбаппе не будет включен в заявку на матч против "Метца"

Форвард "Монако" Килиан Мбаппе пропустит очередной матч своей команды, который состоится в эту пятницу против "Метца".

Как информирует L'Equipe, руководство монегасков решило не включать своего 18-летнего нападающего в заявку на ближайший поединок в качестве дисциплинарной меры - футболист несет наказание за то, что выразил желание покинуть клуб и перебраться в ПСЖ.