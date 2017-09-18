Мбаппе: "Не буду просить Кавани уступить мне право исполнения пенальти"

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о быстром уходе в раздевалку своего партнера по линии атаки в клубе Эдинсона Кавани сразу же по окончанию вчерашнего матча против "Лиона".

" Возможно, он был немного разочарован. Это нормальная реакция на нереализованный 11-метровый удар, но это не имеет значения, он забьет еще много голов. Нет, я не буду просить его уступить мне право исполнения следующего пенальти ", - цитирует 18-летнего нападающего football.fr.

Напомним, Эмери высказался о конфликте Кавани и Неймара. | soccernews.ru