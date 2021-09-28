Мбаппе не хочет играть с Месси и Неймаром
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не заинтересован в игре за парижан.
Как сообщает журналист Альфредо Дуро, французский форвард не намерен играть вместе Неймаром и Месси.
По информации источника, уму это не интересно.
Напомним, что прошедшим летом Мбаппе был близок к переходу в "Реал Мадрид", однако ПСЖ не стал даже отвечать на предложения королевского клуба.
Контракт Килиана с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что уже в январе Мбаппе подпишет контракт с "Реалом" о переходе летом 2022 года.
Также не пропустите: "Барселона" опровергла информацию о предложении компании из ОАЭ выкупить их долг. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Окампос назвал Месси лучшим в истории о отметил его скромность
-
Нголо Канте пропустит матч с "Ювентусом" по причине коронавируса
-
Руководство "Баварии" уже общается с отцом Виртца
-
"Манчестер Юнайтед" теряет своего капитана
-
Семак высказался о важности для "Зенита" Дзюбы и Азмуна
-
Махрез рассказал об адаптации Грилиша в "Манчестер Сити"
-
Газизов высказался об Агаларове в сборной России
-
Источник: Валерий Карпин сделал массажный кабинет из номера Черчесова на базе сборной России
-
2
Мбаппе не хочет играть с Месси и Неймаром
-
2
Анелька поделился мнением о замене Месси в недавнем матче ПСЖ
-
Рональд Куман высказался о возвращении Фати
-
"Барселона" опровергла информацию о предложении компании из ОАЭ выкупить их долг
-
Семак рассказал о фаворите группы "Зенита" в ЛЧ
-
Президент "Лиона" высказался о срыве трансфера Азмуна
-
Гари Невилл назвал оптимальный стартовый состав "Манчестер Юнайтед"
-
Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи
-
Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените" перед игрой с "Мальме"
-
Названы самые молодые и возрастные команды РПЛ
-
Месси попал в заявку ПСЖ на матч с "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13