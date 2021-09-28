Мбаппе не хочет играть с Месси и Неймаром

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не заинтересован в игре за парижан.

Как сообщает журналист Альфредо Дуро, французский форвард не намерен играть вместе Неймаром и Месси.

По информации источника, уму это не интересно.

Напомним, что прошедшим летом Мбаппе был близок к переходу в "Реал Мадрид", однако ПСЖ не стал даже отвечать на предложения королевского клуба.

Контракт Килиана с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что уже в январе Мбаппе подпишет контракт с "Реалом" о переходе летом 2022 года.

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