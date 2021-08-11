Мбаппе не хочет оставаться в ПСЖ, несмотря на приход Месси

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Мбаппе не хочет оставаться в ПСЖ, несмотря на приход Месси

Фото сайт ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не изменил позицию относительно своего будущего в парижском клубе.

По информации AS, 22-летний футболист намерен сменить команду уже в августе, то есть в ближайшие три недели.

Француз не собирается продлевать контракт, истекающий через год. Его не волнуют ни размер зарплаты, ни приход Лионеля Месси.

Сообщается, что у Мбаппе серьёзно испортились отношения со спортивным директором клуба Леонардо.

При этом ПСЖ пока не получал предложений о трансфере форварда. За ситуацией следит мадридский "Реал".

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