Мбаппе не хочет оставаться в ПСЖ, несмотря на приход Месси
Фото сайт ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не изменил позицию относительно своего будущего в парижском клубе.
По информации AS, 22-летний футболист намерен сменить команду уже в августе, то есть в ближайшие три недели.
Француз не собирается продлевать контракт, истекающий через год. Его не волнуют ни размер зарплаты, ни приход Лионеля Месси.
Сообщается, что у Мбаппе серьёзно испортились отношения со спортивным директором клуба Леонардо.
При этом ПСЖ пока не получал предложений о трансфере форварда. За ситуацией следит мадридский "Реал".
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|28
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|28
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
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|Брест
|28
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|Метц
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|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
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|28
|13