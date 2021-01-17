Мбаппе не может забить за ПСЖ уже 4 матча подряд. Последний раз такое было 3 года назад
ПСЖ накануне победил "Анжер" (1:0) в рамках 20 тура Чемпионата Франции.
Форвард "парижан" Килиан Мбаппе отыграл 80 минут, но не смог отличиться забитым мячом.
Это уже 4 встреча, в которой 22-летний француз не может забить. С начала 2021 году Мбаппе играл против "Сент-Этьена", "Бреста" и "Анжера" в Лиге 1, но не забивал. Не смог футболист пополнить свой бомбардирский счет и в матче на Суперкубок Франции против "Марселя".
Последний раз такая голевая засуха у игрока была в официальных матчах за ПСЖ с апреля-мая 2018 года.
Однако, стоит отметить, что эта серия не является показательной. За 16 матчей в Лиге 1 сезона 2020/2021 нападающий смог забить 12 раз, что делает его лучшим бомбардиром Чемпионата Франции на данный момент.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13