Мбаппе не может забить за ПСЖ уже 4 матча подряд. Последний раз такое было 3 года назад

ПСЖ накануне победил "Анжер" (1:0) в рамках 20 тура Чемпионата Франции.

Форвард "парижан" Килиан Мбаппе отыграл 80 минут, но не смог отличиться забитым мячом.

Это уже 4 встреча, в которой 22-летний француз не может забить. С начала 2021 году Мбаппе играл против "Сент-Этьена", "Бреста" и "Анжера" в Лиге 1, но не забивал. Не смог футболист пополнить свой бомбардирский счет и в матче на Суперкубок Франции против "Марселя".

Последний раз такая голевая засуха у игрока была в официальных матчах за ПСЖ с апреля-мая 2018 года.