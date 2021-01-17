Мбаппе не может забить за ПСЖ уже 4 матча подряд. Последний раз такое было 3 года назад

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Мбаппе не может забить за ПСЖ уже 4 матча подряд. Последний раз такое было 3 года назадПСЖ накануне победил "Анжер" (1:0) в рамках 20 тура Чемпионата Франции.

Форвард "парижан" Килиан Мбаппе отыграл 80 минут, но не смог отличиться забитым мячом. 

Это уже 4 встреча, в которой 22-летний француз не может забить. С начала 2021 году Мбаппе играл против "Сент-Этьена", "Бреста" и "Анжера" в Лиге 1, но не забивал. Не смог футболист пополнить свой бомбардирский счет и в матче на Суперкубок Франции против "Марселя".

Последний раз такая голевая засуха у игрока была в официальных матчах за ПСЖ с апреля-мая 2018 года.

Однако, стоит отметить, что эта серия не является показательной. За 16 матчей в Лиге 1 сезона 2020/2021 нападающий смог забить 12 раз, что делает его лучшим бомбардиром Чемпионата Франции на данный момент.

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