Мбаппе не перейдет в "Ливерпуль"

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Мбаппе не перейдет в "Ливерпуль"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Ливерпуль" вышел из борьбы за нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, руководство английского клуба больше не рассматривает вариант с подписанием футболиста, который летом может стать свободным агентом. Таким образом, единственным претендентом на форварда является мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач.

Не пропустите: "Реал" поставил ультиматум Мбаппе. | http://soccernews.ru
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