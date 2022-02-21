Мбаппе не перейдет в "Ливерпуль"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Ливерпуль" вышел из борьбы за нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, руководство английского клуба больше не рассматривает вариант с подписанием футболиста, который летом может стать свободным агентом. Таким образом, единственным претендентом на форварда является мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач.

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