Мбаппе не перейдет в "Реал"

Форвард "Монако" Килиан Мбаппе текущим летом не перейдет в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб не сможет предложить 18-летнему нападающему монегасков оклад равный 12-ти миллионам евро за сезон, которые готов платить игроку французский ПСЖ. И главная причина этому - не финансовые трудности "сливочных", а тот факт, что в "Реале" опасаются нарушить установившийся в коллективе баланс зарплат. В Мадриде считают, что такой оклад французского вундеркинда может вызвать волну повышения уровня заработных плат ведущим игрокам команды.

Напомним, Мбаппе возвращается в "Монако". | soccernews.ru