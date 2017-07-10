Мбаппе не перейдет в "Реал"

Теги монакореал мадридкилиан мбаппе

Мбаппе не перейдет в "Реал"Форвард "Монако" Килиан Мбаппе текущим летом не перейдет в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб не сможет предложить 18-летнему нападающему монегасков оклад равный 12-ти миллионам евро за сезон, которые готов платить игроку французский ПСЖ. И главная причина этому - не финансовые трудности "сливочных", а тот факт, что в "Реале" опасаются нарушить установившийся в коллективе баланс зарплат. В Мадриде считают, что такой оклад французского вундеркинда может вызвать волну повышения уровня заработных плат ведущим игрокам команды.

Напомним, Мбаппе возвращается в "Монако". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Одумались после Одегарда?

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Александр

О да как хорошо что он не перейдёт в С.Пидрид .

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Павел

А писали что 6 летний контракт согласовали .

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Эльдар

очеред вздутый мега игрок который даж если перейдет в реал будет полировать лавку

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