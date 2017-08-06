Мбаппе не перейдет в "Реал"

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Мбаппе не перейдет в "Реал"Форвард "Монако" Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал" нынешним летом, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 18-летний нападающий монегасков останется в своем клубе еще на один сезон. Вернуться к вопросу трансфера перспективного француза в королевском клубе планируют уже следующим летом.

Напомним, "Реал" не боится конкуренции со стороны "Барселоны" в борьбе за Мбаппе. | soccernews.ru

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