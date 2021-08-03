Мбаппе не покинет ПСЖ летом
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не собирается уходить из клуба в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, футболист решил остаться в Париже еще на год, но при этом он не ведет с клубом переговоров о продлении контракта. При этом переманить форварда надеется мадридский "Реал".
В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе. | http://soccernews.ru
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|Монпелье
|28
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|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
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|Нант
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|37
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|Брест
|28
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|Метц
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|34
|16
|Дижон
|28
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|28
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|27
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|Амьен
|28
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