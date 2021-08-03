Мбаппе не покинет ПСЖ летом

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не собирается уходить из клуба в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболист решил остаться в Париже еще на год, но при этом он не ведет с клубом переговоров о продлении контракта. При этом переманить форварда надеется мадридский "Реал".

В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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