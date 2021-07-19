Мбаппе не верит в победу ПСЖ в Лиге Чемпионов

Фото сайт ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет сменить команду, поскольку не верит в перспективы парижан выиграть Лигу Чемпионов, утверждает AS со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, из-за желания побыстрее стать победителем ЛЧ звёздный француз готов уйти в другой клуб уже этим летом.

Напомним, что главным претендентом на 22-летнего форварда считается мадридский "Реал".

В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах. Его контракт с ПСЖ истекает в июне 2022 года.

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