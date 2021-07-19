Мбаппе не верит в победу ПСЖ в Лиге Чемпионов
Фото сайт ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет сменить команду, поскольку не верит в перспективы парижан выиграть Лигу Чемпионов, утверждает AS со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, из-за желания побыстрее стать победителем ЛЧ звёздный француз готов уйти в другой клуб уже этим летом.
Напомним, что главным претендентом на 22-летнего форварда считается мадридский "Реал".
В прошлом сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах. Его контракт с ПСЖ истекает в июне 2022 года.
Не пропустите: Мбаппе ждёт решительных действий от "Реала". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13