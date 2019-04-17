Мбаппе не включен в заявку на матч с "Нантом"
Сегодня, 17 апреля ПСЖ встретится с "Нантом" в рамках перенесенного матча 28-го тура чемпионата Франции. Тренерский штаб парижской команды огласил стартовый состав.
Отметим, что в заявке на матч отсутствует нападающий Килиан Мбаппе. Футболист не будет участвовать из-за высказываний после матча с "Лиллем". (1:5).
ПСЖ: Буффон, Кимпембе, Керер, Нсоки, Курзава, Паредес, Нкунку, Дракслер, Алвес, Диаби, Шупо-Мотинг.
Запасные: Ареоля, Дагба, Хеман, Эбимбе, Гючлю.
Матч "Нант" - ПСЖ состоится - в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23