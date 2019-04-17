Мбаппе не включен в заявку на матч с "Нантом"

Сегодня, 17 апреля ПСЖ встретится с "Нантом" в рамках перенесенного матча 28-го тура чемпионата Франции. Тренерский штаб парижской команды огласил стартовый состав.

Отметим, что в заявке на матч отсутствует нападающий Килиан Мбаппе. Футболист не будет участвовать из-за высказываний после матча с "Лиллем". (1:5).

ПСЖ: Буффон, Кимпембе, Керер, Нсоки, Курзава, Паредес, Нкунку, Дракслер, Алвес, Диаби, Шупо-Мотинг.

Запасные: Ареоля, Дагба, Хеман, Эбимбе, Гючлю.

Матч "Нант" - ПСЖ состоится - в 22:00 (мск).

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