Мбаппе недоволен, что Тухель считал главной звездой ПСЖ Неймара

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе недоволен некоторыми действиями главного тренера Томаса Тухеля. Об этом информирует Le Parisien.

По данным издания, 20-летнего игрока не устраивает тот факт, что тренер считает главной звездой команды Неймара. Тухель заявлял об этом в начале сезона.

Ранее француз был оштрафован на 180 тысяч евро из-за опоздания на предыгровое собрание. Из-за этого он также пропустил матч с "Марселем". Футболист заявил, что сомневается, что к Неймару применили бы подобный санкции.

ПСЖ арендовал Мбаппе в августе 2017 года за 45 миллионов евро, а через сезон выкупил его за 135 миллионов.

С тех пор форвард забил 59 голов и сделал 32 ассиста в 86 матчах в составе парижан.

Не пропустите: В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной". | http://soccernews.ru