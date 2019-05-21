Мбаппе недоволен, что Тухель считал главной звездой ПСЖ Неймара
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе недоволен некоторыми действиями главного тренера Томаса Тухеля. Об этом информирует Le Parisien.
По данным издания, 20-летнего игрока не устраивает тот факт, что тренер считает главной звездой команды Неймара. Тухель заявлял об этом в начале сезона.
Ранее француз был оштрафован на 180 тысяч евро из-за опоздания на предыгровое собрание. Из-за этого он также пропустил матч с "Марселем". Футболист заявил, что сомневается, что к Неймару применили бы подобный санкции.
ПСЖ арендовал Мбаппе в августе 2017 года за 45 миллионов евро, а через сезон выкупил его за 135 миллионов.
С тех пор форвард забил 59 голов и сделал 32 ассиста в 86 матчах в составе парижан.
Не пропустите: В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Игроки "Арсенала" получат 11 миллионов евро в случае победы в финале Лиги Европы
-
Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Кристиана Эриксена
-
Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе Шульца
-
ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе
Лента новостей
-
"Спартак" и "Локомотив" хотят приобрести игроков "Севильи"
-
Дешам объявил список игроков сборной Франции на июньские матчи квалификации ЧЕ-2020
-
Агент Фернандеса: "Могу подтвердить интерес со стороны "Атлетико" к Марио"
-
Мбаппе недоволен, что Тухель считал главной звездой ПСЖ Неймара
-
Игроки "Арсенала" получат 11 миллионов евро в случае победы в финале Лиги Европы
-
Андре Силва покинет "Севилью"
-
"Ахмат" получил деньги от Фонда Ахмата Кадырова
-
1
Хави: "Месси - зверь, он номер один во всем"
-
Жиру: "Я очень рад подписать новый контракт с "Челси"
-
"Арсенал": "Мы очень огорчены тем, что Мхитарян не сможет участвовать в финале Лиги Европы"
-
2
Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Кристиана Эриксена
-
2
"Атлетико" хочет купить этим летом игрока "Байера" Та
-
"Ювентус" продолжает следить за Гвардиолой
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер
-
Лопетеги может возглавить "Бетис"
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Пулишичу в "Барселоне"
-
Хави: "Моя цель - вернуться в "Барселону"
-
Четыре клуба ведут борьбу за Льоренте
-
"Милан" близок к трансферу игрока сборной Италии
-
Бердыев назвал двух именитых тренеров, с которыми он планирует встретиться летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27