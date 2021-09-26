Мбаппе недоволен игрой с Неймаром

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе недоволен действиями бразильского нападающего Неймара в матче восьмого тура Лиги 1 с "Монпелье".

Как сообщает RMC Sport, после замены на 88-й минуте Мбаппе посетовал полузащитнику Идрисса Гуйе на действия бразильца на поле.

"А мне он так не пасует", – отметил Мбаппе после того, как Неймар отдал голевую передачу Юлиану Дракслеру на 89-й минуте матча.

По информации источника, что отношения между Неймаром и Мбаппе стали хуже после перехода в ПСЖ Лионеля Месси.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает уже по окончании этого сезона.

Также не пропустите: Маттиа Дестро забил гол с бутылкой воды в руке (фото). | http://soccernews.ru