Мбаппе недоволен игрой с Неймаром

1 Теги псжкилиан мбаппенеймарлионель месси

Мбаппе недоволен игрой с НеймаромФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе недоволен действиями бразильского нападающего Неймара в матче восьмого тура Лиги 1 с "Монпелье".

Как сообщает RMC Sport, после замены на 88-й минуте Мбаппе посетовал полузащитнику Идрисса Гуйе на действия бразильца на поле.

"А мне он так не пасует", – отметил Мбаппе после того, как Неймар отдал голевую передачу Юлиану Дракслеру на 89-й минуте матча.

По информации источника, что отношения между Неймаром и Мбаппе стали хуже после перехода в ПСЖ Лионеля Месси.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает уже по окончании этого сезона.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А как тут быть можно довольным?Привезли,значит,хозяева какую-то псевдозвезду , которая начала качать права!Естественно,Неймар рядом с Лео снова начнёт деградировать!Мбаппе нужно бежать срочно в любой нормальный клуб!Подальше от таких вот 'гениев'!Мда...Alles Paris!

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