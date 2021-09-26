Мбаппе недоволен игрой с Неймаром
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе недоволен действиями бразильского нападающего Неймара в матче восьмого тура Лиги 1 с "Монпелье".
Как сообщает RMC Sport, после замены на 88-й минуте Мбаппе посетовал полузащитнику Идрисса Гуйе на действия бразильца на поле.
"А мне он так не пасует", – отметил Мбаппе после того, как Неймар отдал голевую передачу Юлиану Дракслеру на 89-й минуте матча.
По информации источника, что отношения между Неймаром и Мбаппе стали хуже после перехода в ПСЖ Лионеля Месси.
Контракт Мбаппе с парижанами истекает уже по окончании этого сезона.
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