Мбаппе недоволен зарплатой Неймара. Один из форвардов может покинуть ПСЖ

Между нападающими ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе испортились отношения, сообщает sport.es.

По сведениям издания, Мбаппе посчитал, что Неймар оскорбил его, когда выразил публичное недовольство игрой молодых футболистов. Кроме того, Мбаппе недоволен тем, что бразилец получает зарплату в три раза больше него.

Не исключено, что конфликт приведет к продаже одного из форвардов в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 17 результативных передач. На счету 27-летнего Неймара 23 забитых мяча и 13 голевых передач в 28 поединках.

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