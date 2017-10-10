Мбаппе: "Неймар близок к выигрышу "Золотого мяча"

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своей конкуренции с партнером по линии атаки в клубе Неймаром за "Золотой мяч".

" Я не могу конкурировать с партнером по команде. Сегодня Неймар - наш лучший игрок. У него и у ПСЖ есть хороший шанс выиграть "Золотой мяч". Я пришел сюда, чтобы помочь ему выиграть его, и я сделаю все возможное, чтобы это произошло, потому что он очень близок к этой награде ", - цитирует 18-летнего нападающего fichajes.com.

Напомним, ПСЖ намерен продать одного из своих ведущих игроков в Китай. | soccernews.ru