Мбаппе: "Неймар близок к выигрышу "Золотого мяча"

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Мбаппе: "Неймар близок к выигрышу "Золотого мяча"Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своей конкуренции с партнером по линии атаки в клубе Неймаром за "Золотой мяч".

"Я не могу конкурировать с партнером по команде. Сегодня Неймар - наш лучший игрок. У него и у ПСЖ есть хороший шанс выиграть "Золотой мяч". Я пришел сюда, чтобы помочь ему выиграть его, и я сделаю все возможное, чтобы это произошло, потому что он очень близок к этой награде", - цитирует 18-летнего нападающего fichajes.com.

Напомним, ПСЖ намерен продать одного из своих ведущих игроков в Китай. | soccernews.ru

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