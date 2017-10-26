Мбаппе: "Неймар для меня как старший брат"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, каково ему играть рядом с Неймаром и Эдинсоном Кавани.
"Неймар для меня как старший брат. Очень здорово, что такой игрок рядом со мной каждый день. Уверен, что он выведет нашу команду на новый уровень. Мы рады, что он с нами. Надеюсь, что ему также хорошо в клубе.
Кавани это идеальный партнер для меня и Неймара. Эдинсон отлично открывается, все время двигается и обладает классным ударом. Он является настоящим бомбардиром и стопроцентным профессионалом. Кроме того, он хороший человек и один из лучших нападающих мира", - приводит слова Мбаппе Goal.com.
В этом сезоне 25-летний Неймар забил 10 голов в 11 матчах, 30-летний Кавани отличился 13 раз в 13 поединках, а на счету 18-летнего Мбаппе 4 мяча в 9 встречах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|26
|2
|Монако
|10
|22
|3
|Нант
|10
|20
|4
|Лион
|10
|19
|5
|Марсель
|10
|18
|6
|Сент-Этьен
|10
|17
|7
|Бордо
|10
|16
|8
|Монпелье
|10
|15
|9
|ФК Кан
|10
|15
|10
|Тулуза
|10
|14
|11
|Генгам
|10
|13
|12
|Анжер
|10
|12
|13
|Труа
|10
|12
|14
|Ницца
|10
|10
|15
|Ренн
|10
|9
|16
|Амьен
|9
|9
|17
|Страсбур
|10
|9
|18
|Дижон
|10
|9
|19
|Лилль
|9
|6
|20
|Метц
|10
|3