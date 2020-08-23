Мбаппе, Неймар и Левандовски - в старте на финальный матч ЛЧ ПСЖ - "Бавария"
Тренерские штабы ПСЖ и "Баварии" огласили стартовые составы на финальный матч Лиги Чемпионов.
ПСЖ: Навас, Тьяго Силва, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Паредес, Бернат, Эррера, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.
"Бавария": Нойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Горецка, Алькантара, Гнабри, Коман, Дэвис, Мюллер, Левандовски.
Игра состоится сегодня, 23 августа, в Лиссабоне. Начало - в 22:00 (мск).
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