Мбаппе: "Неймар стал дополнительной причиной моего перехода в ПСЖ"

Новоиспеченный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал свой выбор в пользу парижан перед другими заинтересованными в нем клубами.

"Я рассматривал вариант с переходом в ПСЖ и ранее, но факт наличия Неймара стал дополнительным импульсом для принятия предложения парижского клуба", - приводит слова 18-летнего нападающего Telefoot.

Напомним, Мбаппе определился с игровым номером в ПСЖ. | soccernews.ru