Мбаппе: "Неймар стал дополнительной причиной моего перехода в ПСЖ"

Теги килиан мбаппепсжнеймар

Мбаппе: "Неймар стал дополнительной причиной моего перехода в ПСЖ"Новоиспеченный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал свой выбор в пользу парижан перед другими заинтересованными в нем клубами.

"Я рассматривал вариант с переходом в ПСЖ и ранее, но факт наличия Неймара стал дополнительным импульсом для принятия предложения парижского клуба", - приводит слова 18-летнего нападающего Telefoot.

Напомним, Мбаппе определился с игровым номером в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 4 12
2 Монако 4 12
3 Сент-Этьен 4 9
4 Лион 4 8
5 Бордо 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Труа 4 4
12 Монпелье 4 4
13 Лилль 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов