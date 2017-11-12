Мбаппе: "Неймар ведёт себя со мной как старший брат"

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Мбаппе: "Неймар ведёт себя со мной как старший брат"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своих отношениях с партнёром по команде Неймаром.

"Неймар облегчил мою адаптацию, сразу взял меня под своё крыло в ПСЖ. Он ведёт себя со мной как старший брат. Когда такой игрок помогает тебе каждый день, это действительно приятно. Мы рады, что Неймар с нами. Он чувствует себя здесь комфортно и обязательно добьётся больших успехов" - цитирует Мбаппе официальный сайт клуба.

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