Мбаппе Неймару: "У нас есть еще много вещей, которые нам нужно сделать вместе"
Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил своего партнера по линии атаки в клубе Неймара с днем рождения.
"С днем рождения, наслаждайся своим днем. Я желаю тебе счастья и здоровья, а также всей твоей семье. У нас есть еще много вещей, которые мы должны сделать вместе", - написал 19-летний нападающий в своем инстаграме.
Напомним, Эмери рассказал, как прошел день рождения Неймара. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Турнир прогнозов: итоги 32 тура
-
"Ливерпуль" подписал колумбийского защитника и отдал его в аренду "Мальорке"
-
Агенты Вериссимо прибыли в Москву
-
Игроки "Челси" получили три дня выходных
-
Куман возглавит сборную Голландии
-
Эмери является самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции
-
Рэшфорд может не сыграть с "Ньюкаслом"
-
"Зенит" нацелился на хавбека "Урала"
-
Агент подтвердил интерес "Арсенала" к Ругани
-
Капитану "Уотфорда" грозит четырёхматчевая дисквалификация
-
"Рубин" в товарищеском матче обыграл "Дьошдьор"
-
Каррагер высказался о возможном увольнении Конте
-
Карвахаль пропустит первый матч с ПСЖ
-
"Арсенал" и "Барселона" поборются за хавбека "Шальке" Майера
-
Фанатам "Эспаньола" запрещено посещать стадион из-за баннера о Шакире
-
"Арсенал" представил новичков команды Дзюбу и Новосельцева
-
Каррера: "Не появляюсь на послематчевых командных фотографиях, так как это праздник футболистов"
-
Руни: "Я хотел бы поработать тренером"
-
Экс-хавбек "Милана" стал игроком австрийского клуба "Адмира Ваккер"
-
Дебюши: "Я хотел покинуть "Арсенал" раньше, но Венгер не отпускал меня"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|62
|2
|Марсель
|24
|51
|3
|Монако
|24
|50
|4
|Лион
|24
|48
|5
|Нант
|24
|37
|6
|Монпелье
|24
|34
|7
|Ницца
|24
|34
|8
|Бордо
|24
|32
|9
|Генгам
|24
|32
|10
|Ренн
|24
|31
|11
|ФК Кан
|24
|30
|12
|Сент-Этьен
|24
|29
|13
|Дижон
|23
|28
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|26
|16
|Анжер
|24
|25
|17
|Амьен
|24
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|24
|18