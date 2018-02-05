Мбаппе Неймару: "У нас есть еще много вещей, которые нам нужно сделать вместе"

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил своего партнера по линии атаки в клубе Неймара с днем рождения.

" С днем ​​рождения, наслаждайся своим днем. Я желаю тебе счастья и здоровья, а также всей твоей семье. У нас есть еще много вещей, которые мы должны сделать вместе ", - написал 19-летний нападающий в своем инстаграме.

Напомним, Эмери рассказал, как прошел день рождения Неймара. | soccernews.ru