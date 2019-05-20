Мбаппе - о борьбе с Месси за "Золотую бутсу": "У меня ещё есть 90 минут, мне нечего терять"

1 Теги килиан мбаппепсжлионель мессибарселона

Мбаппе - о борьбе с Месси за "Золотую бутсу": "У меня ещё есть 90 минут, мне нечего терять"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен до конца бороться за "Золотую бутсу" по итогам сезона 2018/19.

"Да, я стремлюсь к "Золотой бутсе" в этом году. У меня ещё есть 90 минут, мне нечего терять!" - цитирует 20-летнего француза L’Equipe.

Чтобы опередить лидера бомбардирской гонки Лионеля Месси из "Барселоны", Мбаппе необходимо забить 5 голов в матче 38-го тура Лиги 1 против "Реймса".

Стоит отметить, что ранее форварду ПСЖ никогда не удавалось оформить пента-трик в одной игре.

Не пропустите: Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

петушалду
петушалду

Пять голов черепашка может забить только если ему защитники "Реймса" будут делать специальный коридор )))

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА установил рекорд РПЛ

ЦСКА установил рекорд РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов