Мбаппе - о борьбе с Месси за "Золотую бутсу": "У меня ещё есть 90 минут, мне нечего терять"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен до конца бороться за "Золотую бутсу" по итогам сезона 2018/19.
"Да, я стремлюсь к "Золотой бутсе" в этом году. У меня ещё есть 90 минут, мне нечего терять!" - цитирует 20-летнего француза L’Equipe.
Чтобы опередить лидера бомбардирской гонки Лионеля Месси из "Барселоны", Мбаппе необходимо забить 5 голов в матче 38-го тура Лиги 1 против "Реймса".
Стоит отметить, что ранее форварду ПСЖ никогда не удавалось оформить пента-трик в одной игре.
Не пропустите: Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду ударил чемпионским кубком своего сына
-
Клопп отказал "Ювентусу"
-
ЦСКА установил рекорд РПЛ
-
1
Официально: "Реал" продлил контракт с Тони Кроосом
-
1
Мбаппе - о борьбе с Месси за "Золотую бутсу": "У меня ещё есть 90 минут, мне нечего терять"
-
Фирмино восстановился после травмы и сможет сыграть в финале Лиги Чемпионов
-
1
Солари - самый эффективный тренер "Реала" в сезоне 2018/19
-
В Боливии арбитр умер во время матча
-
2
Месси побил рекорд Примеры 32-летней давности
-
Мертенс вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории "Наполи"
-
Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ
-
Головин вошёл в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L' Equipe
-
Червиченко: "Спартак" сумел выйти в Лигу Европу благодаря везению и судейству"
-
Зинченко попрощался с Компани
-
Зидан установил личный антирекорд
-
Сборная Нидерландов выиграла юношеский Евро-2019
-
Глушаков прокомментировал своё будущее в "Спартаке"
-
ТОП-10 футболистов, которые возобновили международную карьеру после забвения. Часть 1
-
Главные новости дня: 19 мая
-
1
Роналду не хочет, чтобы Конте возглавил "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32