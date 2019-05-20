Мбаппе - о борьбе с Месси за "Золотую бутсу": "У меня ещё есть 90 минут, мне нечего терять"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе намерен до конца бороться за "Золотую бутсу" по итогам сезона 2018/19.

"Да, я стремлюсь к "Золотой бутсе" в этом году. У меня ещё есть 90 минут, мне нечего терять!" - цитирует 20-летнего француза L’Equipe.

Чтобы опередить лидера бомбардирской гонки Лионеля Месси из "Барселоны", Мбаппе необходимо забить 5 голов в матче 38-го тура Лиги 1 против "Реймса".

Стоит отметить, что ранее форварду ПСЖ никогда не удавалось оформить пента-трик в одной игре.

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