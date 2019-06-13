Мбаппе - о слухах с требованиями к ПСЖ: "Еще Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что никогда не предъявлял руководству клуба какие-то требования для того, что бы остаться. Об этом сообщает Transfer News.

Ранее сообщалось, что Мбаппе просит у ПСЖ всегда играть в центре нападения, пробивать пенальти, если на поле, и получать гораздо больший процент прав на своё изображение.

Увидев это, футболист написал: "Извините, вы что-то забыли. Килиан Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости".

Напомним, 20-летний француз перешел в ПСЖ летом 2017 года.

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