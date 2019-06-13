Мбаппе - о слухах с требованиями к ПСЖ: "Еще Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости"

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе - о слухах с требованиями к ПСЖ: "Еще Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что никогда не предъявлял руководству клуба какие-то требования для того, что бы остаться. Об этом сообщает Transfer News.

Ранее сообщалось, что Мбаппе просит у ПСЖ всегда играть в центре нападения, пробивать пенальти, если на поле, и получать гораздо больший процент прав на своё изображение.

Увидев это, футболист написал: "Извините, вы что-то забыли. Килиан Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости".

Напомним, 20-летний француз перешел в ПСЖ летом 2017 года.

Не пропустите: Все 100 голов в карьере Мбаппе (видео)| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ хочет продлить контракт с Кавани еще на год

ПСЖ хочет продлить контракт с Кавани еще на год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов