Мбаппе - о слухах с требованиями к ПСЖ: "Еще Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что никогда не предъявлял руководству клуба какие-то требования для того, что бы остаться. Об этом сообщает Transfer News.
Ранее сообщалось, что Мбаппе просит у ПСЖ всегда играть в центре нападения, пробивать пенальти, если на поле, и получать гораздо больший процент прав на своё изображение.
Увидев это, футболист написал: "Извините, вы что-то забыли. Килиан Мбаппе хочет поиграть вратарём. Фейковые новости".
Напомним, 20-летний француз перешел в ПСЖ летом 2017 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27